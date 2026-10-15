Сеул пообещал и далее помогать Киеву, несмотря на инцидент с пленными из КНДР Южная Корея продолжит поддерживать Украину, несмотря на дипломатический спор вокруг двух северокорейских военнопленных.
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