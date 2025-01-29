Рубио: Финляндия играет ключевую роль в обороне НАТО на Балтике и в Арктике

Финляндия будет играть критически важную роль в обороне НАТО в Арктике и на Балтийском море. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
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