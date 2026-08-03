Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе

Перемирие в Газе висит на волоске. Причём, судя по всему, его рвут не случайно, а вполне осознанно. Сразу после того, как ХАМАС согласился на «дорожную карту» второго этапа (которая, заметьте, включает унизительный для боевиков учёт оружия), израильская авиация нанесла новые удары по анклаву.
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