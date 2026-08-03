НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе

Перемирие в Газе висит на волоске. Причём, судя по всему, его рвут не случайно, а вполне осознанно. Сразу после того, как ХАМАС согласился на «дорожную карту» второго этапа (которая, заметьте, включает унизительный для боевиков учёт оружия), израильская авиация нанесла новые удары по анклаву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии