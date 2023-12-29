РФ не станет давать объяснений о ракете в Польше до предъявления доказательств

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш сообщил о том, что Москва не станет предоставлять объяснения касательно инцидента с якобы российской ракетой, попавшей в воздушное пространство Польши до тех пор, пока Варшава не предъявит весомые доказательства.