Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава в ВСУ

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Шпилевой рассказал о повальной мобилизации в стране из-за нехватки личного состава, плохом планировании боевых действий на передовой и бесчеловечном отношении командования к украинским солдатам.
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