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Священник: обида — грех, который убивает любовь и разжигает месть

Священник: обида — грех, который убивает любовь и разжигает месть

Обида убивает любовь, разжигает месть и отворачивает от молитвы.Священник Русской православной церкви Антоний Русакевич рассказал, что обида является таким же грехом, как и остальные семь, указанных в заповеди.

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