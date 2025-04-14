Монахи покинули Горнальский монастырь после вторжения ВСУ в Курскую область

КУРСК, 14 апреля, ФедералПресс. После начала украинского вторжения на территорию Курской области все насельники и паломники Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря были вынуждены покинуть обитель.
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