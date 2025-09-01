Когда я впервые увидела новость о том, что с 1 января 2027 года вместо привычных ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 начинают действовать ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы», первой мыслью было: «Ну вот, опять перестраивать учёт».