Когда я впервые увидела новость о том, что с 1 января 2027 года вместо привычных ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 начинают действовать ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы», первой мыслью было: «Ну вот, опять перестраивать учёт».
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