Как я оказалась между двух огней

ВераВерная

Ой, спасибо, хоть развеселили))) А то что не новость - то тоска зелёная. Ну смотрите - вы два года замужем, поженились по любви. И вдруг, опа, любовь куда-то испарилась. Всё не так, всё разладилось. Огонь пропал. Чёт рановато он пропал, Алёна, какая-то любовь у вас была с маленьким сроком годности, фальшивая. И вот это ваше виртуальное знакомство - вы даже не виделись, но у вас уже к нему ЧУВСТВА! И вы МЕНЯЕТЕСЬ! Обалдеть))) У вас СМЯТЕНИЕ! Так тут и раздумывать нечего - встречайтесь, делайте этот шаг, а пропадёте, так и хорошо, ведь обратный путь - это так скучно))) зачем сосредотачиваться на отношениях с мужем, там огонь-то пропал! Потушили его. Водой.