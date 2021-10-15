Оболганная память

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаОболганная память Нравственный выбор Историю СССР не только перевирают, но и стараются вытравить ее из сознания народа.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовАвтор - безграмотная деревенщина: годА.... У-у-убил бы гада!Владимир EвтушенкоЛучше бы убить тебя, гадину геббельсовскую.Надежда ВладыкаТак стараются исключить из памяти все годы СССР, эти люди видно плохо жили или им плохую жизнь их руководство. Пусть поживут трудно и им следует помочь в этом.Регина ТолстоброваЭта власть разложила хорошо людей если им нравится жить в таком обществе, где одно насилие, убийства и воровство.Дмитрий ДемочкинОчередной высер безграмотного совкодрочера.ИИринаВот такое тупое ,никчемное ,ментально озлобленное быдло , как Вы ,и ненавидят СССР .Владимир EвтушенкоТакие подонки, как ты, с радостью встречали своего кумира Гитлера, которому потом со рвением служили. А ты безмозглая мразь пиндодрочерная. Уж Куравлёв-то гораздо умнее и образованей тебя, шлюхи пиндосскоойКомментировать
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