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Оболганная память

Оболганная память

Нравственный выбор Историю СССР не только перевирают, но и стараются вытравить ее из сознания народа.

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Андрей Балашов
Автор - безграмотная деревенщина: годА.... У-у-убил бы гада!
Владимир Eвтушенко
Лучше бы убить тебя, гадину геббельсовскую.
Надежда Владыка
Так стараются исключить из памяти все годы СССР, эти люди видно плохо жили или им плохую жизнь их руководство. Пусть поживут трудно и им следует помочь в этом.
Регина Толстоброва
Эта власть разложила хорошо людей если им нравится жить в таком обществе, где одно насилие, убийства и воровство.
Дмитрий Демочкин
Очередной высер безграмотного совкодрочера.
Ирина
Вот такое тупое ,никчемное ,ментально озлобленное быдло , как Вы ,и ненавидят СССР .
Владимир Eвтушенко
Такие подонки, как ты, с радостью встречали своего кумира Гитлера, которому потом со рвением служили. А ты безмозглая мразь пиндодрочерная. Уж Куравлёв-то гораздо умнее и образованей тебя, шлюхи пиндосскоой

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