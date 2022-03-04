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Китай опять закрывает порты для российской рыбы

Китай опять закрывает порты для российской рыбы

Китай вновь закрывает рынок российской рыбы. Дальневосточные рыбопромышленники уже получили уведомление о приостановке на фоне коронавирусных ограничений отгрузок с 6 марта в ключевом для этого направления порту Далянь.

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