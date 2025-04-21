Еще 6 человек добавили в базу сайта "Русофобы"

База сайта "Русофобы" пополнилась новыми людьми, сообщает Telegram-канал "Русофобы.ru". На сайт добавили члена совета "Правозащитного центра Мемориал" Сергея Давидиса, сооснователя "Форума свободной России" Ивана Тютрина, участника проекта "Список Путина" "Форума свободной России" Даниила Константинова, журналиста Айдера Муждабаева, оппозиционного политического деятеля Даниила Кена и администратора антироссийского Telegram-канала "Николаевский Ванек" Ивана Знайко.
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