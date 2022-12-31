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Норри о победе над Надалем: «У меня получилось нейтрализовать его в розыгрышах и не давать ему диктовать условия с форхенда»

Кэмерон Норри прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем на United Cup. Британец победил со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

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