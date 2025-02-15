У Украины мало шансов на выживание при отказе США от финансирования Киева. Об этом 14 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, в интервью телеканалу NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии