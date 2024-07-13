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Царьград

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В селе Иркутской области двухлетняя девочка утонула в бассейне частного дома

В селе Иркутской области двухлетняя девочка утонула в бассейне частного дома

В Иркутской области прокуратура начала проверку из-за смерти девочки.В надзорном ведомстве сообщили, что пришло сообщение о гибели малолетнего ребенка в селе Мамоны, СНТ Атлас Иркутского района.

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