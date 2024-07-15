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Царьград

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В Госдуму внесут законопроект о наказаниях за преследование людей

В Госдуму внесут законопроект о наказаниях за преследование людей

Если инициативу одобрят, сталкерам будет грозить до 15 суток ареста, либо штраф. Её авторы считают, такая профилактика поможет предотвратить более серьёзные преступления.

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