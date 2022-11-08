На полигоне в тыловом районе СВО завершилась боевая подготовка мобилизованных военнослужащих, которые прибыли из различных регионов РФ в подразделения ВДВ

В ходе боевого слаживания военнослужащие учились действиям в составе подразделений на БМД и САУ, а также овладевали навыками стрельбы из штатного вооружения.
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