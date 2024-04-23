Башкортостан, шиханы Башкирского Предуралья. часть первая, шихан Торатау.

примерно в Нижнепермский период, на территории современного Башкортостана плескались волны Уральского океана а чуть позже, остатки рифового массива, были подняты на поверхность, вследствие определенных тектонических процессов.
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