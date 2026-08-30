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Евробаскет-2029. Предквалификация. Великобритания сыграет против Словакии, Чехия встретится с Норвегией и другие матчи

Великобритания примет Словакию, Чехия сыграет с Норвегией. Евробаскет-2029 Отборочный турнир Предквалификация Второй раунд Группа D Румыния – Болгария 30 августа .

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