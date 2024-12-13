Женщина застряла в расщелине вниз головой, пытаясь достать свой айфон

Необычное происшествие случилось в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Героиня этой истории, увлеченная туристка, отправилась на прогулку с друзьями, но, как это часто бывает, мобильный телефон сыграл с ней злую шутку.
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