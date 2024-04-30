«Мне кажется, что это Жанна!» — сестра Фриске о том, что душа сестры переродилась в ее дочери

Сестра Жанны Фриске подарила своим родителям прекрасную внучку с необычным именем Луна. Девчушка стала отрадой для бабушки и дедушки, ведь после того, как Жанна Фриске скончалась, у них пропала возможность видеть своего старшего внука Платона.