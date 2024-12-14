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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сливко о спринте: «Я была уверена, что Шевченко меня разорвет на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас нет никто не финиширует в биатлоне»

В субботу Сливко победила на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске, допустив один промах. Шевченко стала второй с отставанием в 4 секунды.

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