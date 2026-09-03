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Иркутск Сегодня

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Семь УАЗов «Буханка» отправились на лесопожарные станции Иркутской области

Семь автомобилей УАЗ «Буханка» пополнили автопарк лесопожарных формирований Иркутской области. Новая техника предназначена для патрулирования лесов и маневрирования при тушении возгораний.

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