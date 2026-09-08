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Удавка затягивается! ВСУ не выйти из котла: ВС РФ взяли Долгенькое и Березники

Удавка затягивается! ВСУ не выйти из котла: ВС РФ взяли Долгенькое и Березники

Российские войска продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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