На Южном берегу Крыма проходят съёмки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»На территории международного детского центра снимают сцену с актёрами Виталием Гогунским и Романом ПостоваловымКрым 24 | @tvcrimea24подробнее>>> .
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