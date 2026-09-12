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История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории

На прошедшей неделе праздновался день освобождения Донбасса. Сегодня публикуем беседу ведущего радио "Новороссия сегодня" с директором фонда "Я помню", членом научного совета Российского военно-исторического общества Артёмом Драбкиным.

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