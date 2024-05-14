Кто и зачем травит русских, защищая мигрантов? Дело о "поставленных на колени" и семье героя СВО, выселенной из дома

МП

Михаил Пантюхин

Я не пойму, а полиция вся на стороне ржавых??? Где в законах написано, что за преступление можно просто извиниться!!!??? А за аморальный проступок полиция решает дела с какой-то ржавой стороной, которая никаких юридических.оснований вообще не имеет!!!??? А РУССКУЮ ОБЩИНУ значит нужно наказать!!!??? За что??? Полиция!!!???? Если так и дальше будет, то от РУССКОГО НАРОДА рожки и ножки не останется!!! Власть это как понять??? Ты народная или антинародная!!!???? Аль забыла, кто тебя выбирал, или выборы это фикция!!!???