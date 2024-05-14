Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Придется ввозить. Как ввозили нужных специалистов и при  Екатерине, и при Петре, Ленине, Сталине.Зарплаты скачут г...
  • Serg
    Можно и не писать, но и не принимать на работу и не сдавать им жилье. Особенно в последнем случае, хозяин- барин. Ком...Московский суд за...
  • Наталья Эрнст
    Оскорбляем *Не рабы

Кто и зачем травит русских, защищая мигрантов? Дело о "поставленных на колени" и семье героя СВО, выселенной из дома

Кто и зачем травит русских, защищая мигрантов? Дело о "поставленных на колени" и семье героя СВО, выселенной из дома

  Сразу несколько неприятных инцидентов в Ростовской области заставляют нас снова поднимать этот вопрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Я не пойму, а полиция вся на стороне ржавых??? Где в законах написано, что за преступление можно просто извиниться!!!??? А за аморальный проступок полиция решает дела с какой-то ржавой стороной, которая никаких юридических.оснований вообще не имеет!!!??? А РУССКУЮ ОБЩИНУ значит нужно наказать!!!??? За что??? Полиция!!!???? Если так и дальше будет, то от РУССКОГО НАРОДА рожки и ножки не останется!!! Власть это как понять??? Ты народная или антинародная!!!???? Аль забыла, кто тебя выбирал, или выборы это фикция!!!???
Ответить
5 час.
САША ЛЕПАЕВ
пока власть делит портфели народ страдает. полиция давно продалась. посмотрите опять в высших чинах орест. а что говорить о низших там все поголовно схвачено. так что пока наведут порядок неизвестно,
Ответить
4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А колокольцев остался при кресле.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх