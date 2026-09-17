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Стенд Россотрудничества на Международном фестивале молодежи посетили 4 тыс. человек

Стенд Россотрудничества на Международном фестивале молодежи посетили 4 тыс. человек

Проектный офис Россотрудничества на Международном фестивале молодежи за время своей работы получил от участников из 41 страны свыше 100 инициатив в сфере международного сотрудничества.

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