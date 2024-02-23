НАСА: американский космический модуль Odysseus успешно высадился на Луне

Частный американский космический модуль Odysseus успешно высадился вблизи южного полюса Луны. Об этом в соцсети Х сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сославшись на компанию-разработчика Intuitive Machines.
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