Европейские страны начали возвращать золотые резервы из США

Центральный банк Нидерландов (DNB) перевел из США в Великобританию более 78 тонн золота на фоне «геополитических волнений».
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