Путин починил часы шариковой ручкой прямо на саммите ЕАЭС

На саммите Евразийского экономического союза, проходящем на курорте «Игора» в Ленинградской области, президент России Владимир Путин удивил присутствующих, самостоятельно отремонтировав свои наручные часы с помощью обычной шариковой ручки.
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