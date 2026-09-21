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Finnair запустит рейс до Мельбурна в облет России продолжительностью почти сутки

Finnair запустит рейс до Мельбурна в облет России продолжительностью почти сутки

Финская государственная авиакомпания Finnair с 25 октября начнет выполнять прямые рейсы в австралийский Мельбурн без пересадок, и из-за необходимости облета территории России время в пути будет составлять почти сутки.

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