Бывший премьер Украины Азаров рассказал об информационной войне против России

IZVESTIA/ALEXEY_MAISHEV Государства Запада продолжают вести с Москвой информационную войну, поэтому союзники украинской стороны и распространяют слухи про якобы отправку военных КНДР в зону конфликта на Украине.
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