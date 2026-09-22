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Регионы России

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Роскосмос продлевает использование ракет «Союз-2.1б» для запуска грузовых кораблей к МКС

Роскосмос продлевает использование ракет «Союз-2.1б» для запуска грузовых кораблей к МКС

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о продолжении использования ракет-носителей «Союз-2.1б», адаптированных для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» к Международной космической станции (МКС).

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