Новые отели в Турции расширят выбор для туристов к 2026 году

К 2026 году в турецком городе Бурса, в районе Нилюфер, откроется новый отель Rest by Dedeman. Компактный городской объект рассчитан на 75 номеров и ориентирован на бизнес-туристов, а также гостей, прибывающих с медицинскими или образовательными целями.