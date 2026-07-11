Новые отели в Турции расширят выбор для туристов к 2026 году

К 2026 году в турецком городе Бурса, в районе Нилюфер, откроется новый отель Rest by Dedeman. Компактный городской объект рассчитан на 75 номеров и ориентирован на бизнес-туристов, а также гостей, прибывающих с медицинскими или образовательными целями.
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