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Лавров: Россия не особо полагается на услуги Швейцарии по украинскому вопросу

Лавров: Россия не особо полагается на услуги Швейцарии по украинскому вопросу

Москва не особо полагается на услуги Швейцарии по украинскому вопросу. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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