«Криминальный беспредел в Улан-Удэ»: что там творилось в 1953 году

В столице Бурят-Монголии Улан-Удэ летом 1953 года резко вырос уровень преступности. Объяснение этому явлению довольно простое — 27 марта, спустя 22 дня после смерти Иосифа Сталина, Лаврентий Берия выпустил указ «Об амнистии».
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