Победителями конкурса «Народный доктор» в феврале стали невролог из Иванова, фельдшер скорой помощи из Заволжского района и фельдшер ФАПа в Пучежском районе

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в феврале. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили врач-невролог поликлиники областного кардиодиспансера Марина Малеева, старший фельдшер Заволжской подстанции скорой медицинской помощи Кинешемской ЦРБ Александр Горшков и фельдшер ФАПа в селе Илья-Высоково Пучежского района Татьяна Михеева.
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