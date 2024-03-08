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«Как «Сити» «Балтика» не может играть, но принципы перенимать реально. Стараемся прессинговать на чужой половине». Бистрович об Игнашевиче

«Все знают, каким Николаевич был игроком – очень профессиональным. Тренер он такой же, всегда требует от нас интенсивности.

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