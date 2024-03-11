Первый поцелуй, или Как понять, что парень хочет тебя поцеловать?

Первые свидания, первые поцелуи — все это так волнительно и вызывает множество вопросов. Неудивительно, что вопросы «как понять, что парень хочет тебя поцеловать», «как лучше это сделать» и «как это сделать, если свидание первое» являются самыми распространенными.