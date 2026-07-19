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МОСИНФОРМ

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ИИ-тренажер повышает профессионализм операторов городских горячих линий

ИИ-тренажер повышает профессионализм операторов городских горячих линий

Операторы горячих линий общегородского контакт-центра Москвы ежедневно используют современные цифровые инструменты, которые помогают быстрее отвечать на обращения жителей и совершенствовать профессиональные навыки.

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