"Известия": диетологи рассказали, как правильно питаться в холода

Диетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года. Об этом пишут "Известия". Как рассказала диетолог телемедицинского сервиса "Доктис" Лариса Фаерман, самое главное в морозы - это сбалансированный рацион, в котором достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.
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