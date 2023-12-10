"Известия": диетологи рассказали, как правильно питаться в холода

Диетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года. Об этом пишут "Известия". Как рассказала диетолог телемедицинского сервиса "Доктис" Лариса Фаерман, самое главное в морозы - это сбалансированный рацион, в котором достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.