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Тен Хаг о Рэшфорде: «В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в «МЮ» тот, кто забьет 20 голов. Я отвечал утвердительно. Маркус – один из лучших форвардов Европы»

Тен Хаг о Рэшфорде: «В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в «МЮ» тот, кто забьет 20 голов. Я отвечал утвердительно. Маркус – один из лучших форвардов Европы»

Эрик тен Хаг похвалил Маркуса Рэшфорда после победы «Ман Юнайтед» (2:0) над «Лидсом». После ЧМ-2022 у форварда 13 голов и 4 ассиста за 15 матчей в составе «Манчестер Юнайтед».

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