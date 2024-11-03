Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Политика как она есть

Закрепление в декларации саммита БРИКС требования уважать все принципы устава Организации Объединенных Наций (ООН) применительно к украинской ситуации, а не только предпочитаемый западными странами принцип территориальной целостности, является одним из основных политических достижений мероприятия.