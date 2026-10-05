Сила в правде
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Сила в правде

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В столице действует русская разведка: Киев теряет мосты через Днепр, а Зеленскому уже пророчат судьбу Саакашвили

В столице действует русская разведка: Киев теряет мосты через Днепр, а Зеленскому уже пророчат судьбу Саакашвили

Утренняя «Герань» ударила по Северному мосту, пока по нему ещё ехали машины. Кличко закрыл переправу, «Гепард» на полотне так и не открыл огонь, а Зеленский попросил Трампа заблокировать «Рассвет».

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