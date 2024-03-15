Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами

Информационная служба Bloomberg перешла к пению дифирамбов в адрес российской экономики. В материале американских журналистов говорится о том, что данные за январь показывают рост промышленного производства, розничной торговли и доходов россиян опережающими прогнозы темпами.
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