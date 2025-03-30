Сорокалетние недоросли

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ МОСКВА, 29 марта – РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Не исключаю, что в России все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет.