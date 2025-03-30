ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ МОСКВА, 29 марта – РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Не исключаю, что в России все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет.
Сорокалетние недоросли
Комментарии
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Галина Малыхина
Дебилы, б@... Сплошной инфальтизм... Скоро Детство будет до 20-ти, юношество до 40-ка, старшая мододёжь до 60-ти... Что они там употребляют сидя в мягких креслах???
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17 час.
N
Nata
и выход на пенсию к 98 годам. Феерично !!
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16 час.
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