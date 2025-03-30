Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    А может он того - 3,14дварас, и кто-нибудь из ГД пялит его?ЧМО ГУБЕРНИЕВ — Я...
  • Валентина Литвяк
    Все боятся сильных и уважают за силу.«Поняли, с кем им...
  • В С
    Губастого тоже ненавижу. Подонок.ЧМО ГУБЕРНИЕВ — Я...

Сорокалетние недоросли

Сорокалетние недоросли

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ МОСКВА, 29 марта – РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Не исключаю, что в России все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Дебилы, б@... Сплошной инфальтизм... Скоро Детство будет до 20-ти, юношество до 40-ка, старшая мододёжь до 60-ти... Что они там употребляют сидя в мягких креслах???
Ответить
17 час.
N
Nata
и  выход на пенсию к 98 годам. Феерично  !!
Ответить
16 час.
наверх