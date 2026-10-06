В Липецкой области рост цен на топливо за три месяца составил 16,29%

В июне 2026 года фразу «нет бензина» искали в Яндексе 821,6 тысячи раз, в сентябре — на 62% меньше, но этот уровень почти втрое выше пика прошлой волны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым