Свободная Пресса Не успел затихнуть скандал с дронами, взлетавшими с фур, отправленных из Челябинска в разные регионы России (дроны атаковали военные аэродромы, включая те, где базируется стратегическая авиация), как этот же регион оказался в центре нового скандала с политическим звучанием.
"Челябинский след": вы не поверите, но в этот раз ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, в ВУЗе
Комментарии
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нн
наталья никифорова
ФСБ не мешало бы проверить и некоторых депутатов у которых двойное гражданство и дети в "недружественных" странах. Заявления Затулина, к прим еру, у меня давно вызываю массу вопросов. А таких как он у нас в Думе и в Сенате полно.
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7 час.
Silver Kont
А почему профессоришки, продвигающие пидарастические ценности, не получают их на зоне, где уже должны быть?
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6 час.
Семен Демин
Таких ячеек пруд пруди, но они пока спящие. С ними никто не борется. Нет Сталина, нет НКВД, нет КГБ- МГБ, нет СМЕРШа. Зато есть иностранные инвесторы на предприятиях ВПК, есть олигархи, есть прозападная буржуазия и есть полная расслабуха, веселье, спорт, концерты звёзд и пр.
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4 час.
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