"Челябинский след": вы не поверите, но в этот раз ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, в ВУЗе

нн наталья никифорова ФСБ не мешало бы проверить и некоторых депутатов у которых двойное гражданство и дети в "недружественных" странах. Заявления Затулина, к прим еру, у меня давно вызываю массу вопросов. А таких как он у нас в Думе и в Сенате полно.

Silver Kont А почему профессоришки, продвигающие пидарастические ценности, не получают их на зоне, где уже должны быть?