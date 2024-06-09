«Ему нужен был пинок». Вильнёв уверен, что его критика помогла Риккардо

Getty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв считает, что его критика помогла Даниэлю Риккардо заработать лучшую стартовую позицию в сезоне в спринт-квалификации в Канаде.
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